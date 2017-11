Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich Insurance Group vor einem Investorentag von 275 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick für das US-Geschäft verbessere sich, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer Studie vom Dienstag. So wolle der Wettbewerber Travelers seine Preise erhöhen. Zudem deute eine eigene Umfrage unter Versicherungsvertretern darauf hin, dass die Schweizer in den USA wieder Marktanteile hinzugewännen./la/gl Datum der Analyse: 07.11.2017

