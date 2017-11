voestalpine: Der nächste Streich

Die voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) startete mit dem besten Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise in das Geschäftsjahr 2017/18 (April bis März). Jetzt will der österreichische Stahl- und Technologiekonzern natürlich nachlegen.

Quelle: de.4.traders.com

Am Mittwoch ist es o weit. Während Anleger im Zuge der laufenden Berichtssaison wieder einmal auf die DAX-Konzerne und US-Technologiegrößen wie Apple schauen, sollte man nicht vergessen, dass sich auch in Österreich sehr interessante Konzerne tummeln. Für die voestalpine steht die Veröffentlichung der Finanzergebnisse zum zweiten Quartal 2017/18 (Ende September) an.

