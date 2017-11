Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg/Berlin (pts028/07.11.2017/14:00) - Die "Digitale Transformation" ist in aller Munde, aber noch nicht überall ausreichend in der Umsetzung. Genau diesen Befund zur Lage der digitalen Nation will der neue Award "Digital Transformer of the Year" ändern - er will Transformationsleistungen auszeichnen, die als Leuchtturm dienen, und praktische Hilfestellung bieten. Das Fachmedienhaus Vogel Business Media, die Transformationshelfer von _MEDIATE und die Steinbeis School of Management and Innovation der Steinbeis-Hochschule Berlin haben eine breit angelegte Initiative gestartet, um den Grad der digitalen Transformation in Deutschland erst zu erfassen und dann zu steigern. Hierzu führte die Initiative eine branchenübergreifende Online-Befragung durch, an der sich über 1.000 Fach- und Führungskräfte beteiligten. Nun liegen die ersten Umfrageergebnisse vor: Besonders selbstkritisch sehen die Befragten aus den Life Sciences ihre Branche: Nur knapp 15 % sind der Meinung, die Digitale Transformation gut im Griff zu haben, gefolgt von den Finanzdienstleistungen (23 %) und Automotive (24 %). Deutlich selbstbewusster zeigen sich die Medienbranche und die Industrie, innerhalb derer jeweils rund 30 % der Meinung sind, Unternehmen ihrer Branche wären diesbezüglich gut im Rennen. Noch dramatischer ist das Stimmungsbild beim wahrgenommenen Nachholbedarf: Rund 6 von 10 der Befragten aller Branchen sind der Meinung, dass in den Unternehmen ein erheblicher Nachholbedarf in Sachen Digitale Transformation bestehe. Hier geht die Schere der Branchen noch weiter auseinander: Die Spitzenreiter beim selbst attestierten Nachholbedarf sind Befragte aus den Finanzdienstleistungen (66 %) und Life Sciences (64 %), zufriedener zeigen sich die Befragten aus der Medienbranche, von denen aber immer noch 54 % Nachholbedarf sehen. Nicht überraschend sind die Antworten bzgl. der Heterogenität innerhalb der Branchen: Rund sieben von zehn Befragten sehen große Unterschiede bei den Fortschritten in der Digitalen Transformation innerhalb ihrer Branche. Die Unternehmen wurden zudem zu den wichtigsten Teilaspekten und Erfolgsfaktoren befragt - und dazu, welche Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche Vorreiter sind in puncto Digitaler Transformation. Darüber hinaus wurden sie befragt, wer aus ihrer Sicht branchenübergreifend die Persönlichkeit ist, die die Digitale Transformation besonders vorangetrieben hat. Wer diese Vorreiter sind, erfahren Sie auf der exklusiven Preisverleihung am 4.12.2017 in Berlin. Dort erfahren Sie vor allen anderen, wer die "Digital Transformer of the Year" der jeweiligen Branchen sind und können direkt von den Erfahrungen profitieren. Zudem lernen Sie im Kreise von Experten Best Practices kennen und erhalten wertvolle Impulse für Ihre Digitale Transformation. Zu den Sprechern gehören: * der gefragte Digitalisierungs-Experte Prof. Dr. Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen * Klaus Dittrich, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe München, der mit seinem Unternehmen schon erhebliche Schritte in der Digitalen Transformation unternommen hat * Martin Große, Chief Marketing Officer bei Microsoft, der über "Digitalisierung für alle" spricht * Michael Mack (angefragt), der gerade das Zepter beim familieneigenen Europapark Rust übernommen hat und mit stringenter Digitalisierung Disney Konkurrenz macht. Die Preisverleihung "Digital Transformer of the Year" findet statt am 4. Dezember 2017 um 18.30 Uhr in der Hauptstadtrepräsentanz von Microsoft. Wir würden uns sehr freuen, Sie zusammen mit unseren Premiumpartnern Messe München und Microsoft sowie mit unseren Partnern Kienbaum, Klöckner & Co und Würth Elektronik bei dieser Veranstaltung willkommen heißen zu dürfen. Weitere Informationen zur Initiative sowie Anmeldemöglichkeiten zur Veranstaltung finden Sie unter: http://www.digitaltransformeroftheyear.de Für den Erhalt der Studie können Sie sich schon einmal hier vormerken: http://www.digitaltransformeroftheyear.de/de/studie _MEDIATE ist der strategische Partner für die Digitale Transformation der Umsätze von Unternehmen. Aus Berlin heraus hilft _MEDIATE, neue digitale Geschäftsmodelle umzusetzen, in Start-ups zu investieren oder mit Grown-ups Kooperationen einzugehen. http://www.mediate-group.com Die Steinbeis School of Management and Innovation (Steinbeis-SMI) an der Steinbeis-Hochschule Berlin ist die Business School für Management, Innovation und Leadership in kompetitiven Märkten mit hoher Veränderungsgeschwindigkeit. https://www.steinbeis-smi.de Vogel Business Media ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten an 20 Standorten in 16 Ländern. https://www.vogel.de (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171107028

