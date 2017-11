Britische Unternehmen drängen in den Brexit-Verhandlungen auf eine Übergangsfrist. Der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes CBI erzählt im Interview, wie sich die Firmen auf den Ernstfall vorbereiten.

Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) am 30. März 2019 rückt näher. Aber noch immer ist unklar, wie das Verhältnis zwischen der Insel und dem Kontinent nach dem Brexit aussieht. Unternehmern sind besorgt. Einer Umfrage des Wirtschaftsverbands CBI unter ihren Mitgliedern zufolge werden bis März 2018 rund 60 Prozent der Unternehmen ihre Notfallpläne in Kraft setzen, wenn bis dahin keine Übergangsphase vereinbart wurde. Josh Hardie, stellvertretender Vorsitzender des CBI, beschreibt im Gespräch mit dem Handelsblatt die Stimmung in britischen Unternehmensetagen.

Viele Unternehmen fordern eine Übergangsphase. Warum? Was für einen Unterschied macht das für Unternehmen?Eine solche Übergangs- oder Umsetzungsphase ist aus zwei Gründen wichtig: Zum einen gibt sie Unternehmen Sicherheit, falls sie über eine Investition entscheiden müssen. Zum anderen ist es eine Zeit, in der sie sich auf die Veränderungen vorbereiten können, die auf sie zukommen werden.

Bislang haben sich die EU und Großbritannien nicht auf eine solche Phase geeinigt und es gab Befürchtungen, dass die Übergangsphase auch an Bedeutung verliert, wenn sie zu spät kommt. Was sagen Sie dazu?

Das stimmt. Je länger es dauert, bis eine solche Phase vereinbart wird, desto weniger wert ist sie mit Blick auf die Investitionsentscheidungen. Aber es gibt nicht einen Termin, zu dem alle Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen getroffen haben werden. Und weil die Unternehmen sich schließlich auf die Veränderungen vorbereiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...