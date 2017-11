FDP und Grüne springen zum Auftakt der zweiten Runde der Jamaika-Sondierungen bei ein paar Themen über ihren Schatten.

Bei den Themen Steuern und der Kohleausstieg scheint es für die FDP und die Grünen Verhandlungsspielräume zu geben. FDP-Chef Christian Lindner rückte am Dienstag von der Forderung nach einer großen Steuerentlastung um 30 bis 40 Milliarden Euro ab. Sein Vize Wolfgang Kubicki sagte, auch in der Europapolitik seien die Liberalen kompromissbereit.

Die Grünen signalisierten ihrerseits bei einem Enddatum für den Verbrennungsmotor, dass sie auf Bedenken ihrer möglichen Koalitionspartner Rücksicht nehmen würden. Lediglich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schoss quer: "Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss."

In der zweiten Runde der Sondierungsverhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung sollen die Chancen für Kompromisse ausgelotet werden. "Wir kommen in eine neue Phase", hatte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer angekündigt. Am Vorabend hatten sich bereits die Parteichefs und Chefunterhändler der vier Parteien im Kanzleramt für fünfeinhalb Stunden zusammengesetzt, um die großen Themen zu definieren, die noch geklärt werden müssen.

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte am Montagabend so deutlich wie nie zuvor betont, dass sie eine Jamaika-Regierung wolle, zu den nationalen Klimaschutzzielen 2020 stehe und mit dem Ende der Sondierung bis zum 16. November rechne. Am Dienstag standen zunächst die Themen Europa, Außenpolitik, Familie und Bildung auf der Agenda.

Kernforderungen von Grünen und FDP

Die Zugeständnisse von FDP und Grünen bedeuten einen Einschnitt in den Verhandlungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...