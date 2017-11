Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



In seinem am 2. November 2017 veröffentlichten Artikel (http://ww w.worldreligionnews.com/religion-news/reason-another-ukrainian-inter- religious-council-established-achieve) erklärt James Wilson, Director des EU Ukraine Business Council, dass der "All-Ukrainian Council of Churches and religious organizations (AUCCRO)" 1996 eingerichtet wurde, um "die Bemühungen der Kirchen und religiösen Organisationen für die spirituelle Wiederbelebung der Ukraine zu vereinen, interkirchlichen Dialog zu koordinieren, Rechtsvorschriften über Angelegenheit der staatlich-konfessionellen Beziehungen zu formulieren und Wohltätigkeitsveranstaltungen zu veranstalten."



Aus diesem Grund fragt sich der Autor, warum am 26. Januar 2017 der "All-Ukrainian Council of Religious Associations (AUCRA)" mit ähnlichen Zielsetzungen ins Leben gerufen wurde. Er merkt an, dass alle beitretenden Denominationen zwar seit Langem bestehen, jedoch im religiösen Raum der Ukraine kleinere Konfessionen darstellen. Prof. A. Sagan, Vizepräsident der dem AUCRA nahestehenden "Ukrainian Association of Religious Scholars (UARS)" behauptete: "Das Potenzial vieler religiöser Vereinigungen in der Ukraine muss noch erschlossen werden und zwar wesentlich effizienter. Bis dahin haben diese Organisationen bedeutende Kapazitäten für die Entwicklung der Ukraine, indem sie internationale Verbindungen aufbauen." Nach AUCRAs Theoretiker L. Filipovich besteht der Hauptunterschied zu AUCCRO in seiner Offenheit und seiner Einhaltung der Euro-Maidan postmodernistischen Werte.



Wilson argumentiert, dass die Vertreter der größeren religiösen Denominationen im Land kaum auf den Appell des AUCRA reagieren werden - trotz UARS-Mediation, da sie sich AUCCROs Mission verpflichtet fühlen und den Behörden beweisen wollen, dass die Gläubigen ein bedeutender Teil der Gesellschaft sind. Daher fühlen sich die größeren Denominationen nicht durch AUCRAs Versuch angesprochen, Aufmerksamkeit auf seine Aktivitäten zu ziehen.



Wilson merkt an, dass die Ergebnisse aus den AUCRA-Treffen bisher beachtenswert seien, da die bisher getroffenen Entscheidungen keine großen Hoffnungen für AUCRAs Beitrag zur Entwicklung von internationalen Beziehungen, sozialen und wohltätigen Bereichen in der Ukraine aufkommen lassen.



Der Autor behauptet, dass es AUCRAs Plan sei, die Rolle der liberalen religiösen Minderheiten durch Unterstützung ihrer Ideologie im öffentlichen Bereich zu erweitern, um die post-Maidan-Rhetorik zu verstärken. Daher lässt die Tatsache, dass AUCRA von bedeutenden Personen der früheren Präsidialverwaltungen geformt wurde, vermuten, dass die Vereinigung sich durchaus der politischen Bedeutung und Konsequenzen ihrer Einmischung in das vor-etablierte soziale Wertesystem bewusst ist und dass sie zweckgerichtet versucht, den religiösen Raum ohne Antrag oder Zustimmung durch die staatlichen Behörden zu transformieren.



