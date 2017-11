Paris - Gad Amar wird mit Wirkung zum 6. November 2017 Global Head of Business Development von Edmond de Rothschild Asset Management, so die Edmond de Rothschild Gruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Mitglied der Geschäftsleitung in Paris berichtet er an Vincent Taupin, Global CEO Asset Management und Vorstandsvorsitzender von Edmond de Rothschild (Frankreich).

Den vollständigen Artikel lesen ...