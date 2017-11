Nachdem sich schon Kaufland und Aldi gegen den verkaufsoffenen Sonntag am Heiligabend entschieden, zieht Lidl nach. Die gesetzliche Ausnahme wolle man nicht nutzen. Mitarbeiter sollen entspannte Feiertage verbringen.

Ebenso wie der Discounter Aldi will auch der Konkurrent Lidl seine Geschäfte dieses Jahr nicht an Heiligabend öffnen. Man habe sich dagegen entschieden, die im Gesetz festgelegte Sonderregelung für den Sonntag des 24. Dezembers in Anspruch zu nehmen, ...

