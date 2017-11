Liebe Leser,

Apple ist in die Schlagzeilen geraten. Denn das Unternehmen gehört zu denen, die in sogenannten Offshore-Regionen Steuern sparen wollten, vermeldet ein Netzwerk investigativer Journalisten, das die "Paradise Papers" veröffentlicht hat. Dies sollte jedoch stimmungsmäßig die einzige negative Meldung dieser Tage bleiben. Die Aktie ist ersichtlich in einem starken Aufwärtstrend. Dies betrifft vor allem die charttechnische und die technische Seite. Der Wert hat binnen einer Woche ... (Frank Holbaum)

