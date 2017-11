Heute wurden mal wieder eine ganze Reihe von Quartalszahlen veröffentlicht, unter anderem von BMW oder auch Zalando. Wirklich nachhaltig überzeugen konnte jedoch keines der beiden Unternehmen, was sich unmittelbar auch im Aktienkurs der beiden Konzerne widerspiegelte. Der Blick in den Handel an der Börse Stuttgart mit Aktienexperte Jürgen Dietrich bei Börse Stuttgart TV.