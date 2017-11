FMW-Redaktion

Die Zalando-Aktie ist heute im Minus, nachdem man seine Quartalszahlen veröffentlicht hat. Es lohnt sich einen Blick in die Detailzahlen zu werfen. Der Umsatz liegt bei 1,07 Milliarden Euro nach 835 Millionen Euro vor einem Jahr. Eine kräftige Steigerung! Verbucht wird letztlich ein Netto-Verlust von 10,5 Millionen Euro für das 3. Quartal nach +5 Millionen Euro im Vorjahr. Wer nur auf das EBITDA (vor Zinsen und Steuern) schaut, sieht ein Plus von 15,7 Millionen nach 30,6 Millionen Euro vor einem Jahr. So oder so, das sind keine guten Zahlen. Bei dem kräftigen Umsatzwachstum müsste doch was hängen bleiben, oder?

Kräftiges Umsatzwachstum auf Kosten der Gewinne - die Story funktioniert nur bei Startups, aber nicht bei einem inzwischen etablierten Onlineshopping-Konzern, der seit drei Jahren börsennotiert ist. Als Grund für den Nettoverlust führt Zalando aber wie schon öfters an, dass man kräftig in Infrastruktur und Logistik investieren müsse (16,6 Mio in eigene Software + 18,9 Mio in Logistik). Aber herje, alle anderen Onlineshopping-Riesen investieren auch fortlaufend in ihre Infrastruktur und Technik. Wenn ...

