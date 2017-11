Den Anlegern am europäischen Aktienmarkt ist am Dienstag nach einem neuen Gipfelsturm die Puste ausgegangen. Zwar stieg der Dax zunächst um 0,4 Prozent und markierte mit 13.525 eine neue Bestmarke. Am Nachmittag lagen Dax und EuroStoxx50 mit 13.456 und 3675 Punkten aber nur noch auf ihren Schlussniveaus vom Montag. Für die Wall Street...

