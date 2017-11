Mainz (ots) -



Derzeit wird in Halle an der Saale in Koproduktion mit dem Kleinen Fernsehspiel des ZDF das Familiendrama "Elefanten wachsen schnell" gedreht. Mark Waschke und Anne Ratte-Polle spielen darin geschiedene Eltern, die im Zuge der Geburtstagsfeier des gemeinsamen Sohnes wieder aufeinander zugehen. Regie führt Carlos Morelli, von dem auch das Drehbuch stammt.



Matthias (Mark Waschke) und Anna (Anne Ratte-Polle) sind seit einem Jahr geschieden. Sie feiern den Geburtstag ihres sechsjährigen Sohnes Lukas zum ersten Mal als getrenntes Paar. Die Wunden sind noch längst nicht verheilt, und jede Situation droht im Streit zu eskalieren. Damit der Geburtstag friedlich verläuft, haben sich beide auf einen vorläufigen Waffenstillstand geeinigt.



Während Anna bemüht ist, eine perfekte Geburtstagsparty zu organisieren, hat sie das Gefühl, dass Matthias keinerlei Interesse zeigt und lieber Zeit mit seiner zehn Jahre jüngeren Freundin verbringen will. Am Ende der Geburtstagsparty wird der fünfjährige Julius nicht abgeholt. Matthias soll den Jungen nach Hause bringen, doch die Familie des Jungen scheint auf mysteriöse Weise wie vom Erdboden verschluckt.



"Elefanten wachsen schnell" wird produziert von Weydemann Brothers, Produzentensind Jonas und Jakob Weydemann. Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Milena Seyberth. Gedreht wird voraussichtlich bis 30. November 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



