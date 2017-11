Peking (ots/PRNewswire) - "Corporate China 2.0" ist ein offen und ehrliches Buch, das den wirtschaftlichen Erfolg von China analysiert und erklärt, warum herausragende Firmen für die Zukunft Chinas wichtig sind. Mit Bezugnahme auf die Forschung von Dr. Liu zu Corporate Finance und der chinesischen Wirtschaft behauptet er, dass die reine Menge des Vermögens chinesischer Firmen für eine Zukunftssicherung nicht ausreichend ist. Vielmehr legt die Entwicklung von herausragenden Firmen - also Unternehmen mit nachhaltiger, hoher Rentabilität des investierten Kapitals (ROIC) - den Grundstein für einen erfolgreichen wirtschaftlichen Wandel von China. Dr. LIU behauptet, dass "große" Firmen insbesondere im Zusammenhang mit Chinas Übergang einer investitionsgestützten zu einer effizienzgetriebenen Wirtschaft wenig für die Unternehmenswelt Chinas bedeuten.



Das Buch widmet sich kritischen Fragen um diesen Wandel und die Zukunft von China:



- Wie kann sich Chinas Unternehmenswelt von "groß" zu "brillant" entwickeln? - Welche institutionellen Änderungen sollten stattfinden, um das Unternehmertum zu fördern und herausragende Firmen zu protegieren? - Über welche Qualitäten verfügen herausragende chinesische Firmen (z. B. Huawei, Alibaba und Xiaomi)?



Das Buch erörtert die internen und externen Hindernisse, die zu einem Mangel an herausragenden Unternehmen in China geführt haben. Es beinhaltet auch Vorschläge zu institutionellen Gegebenheiten wie ein Umdenken der Regierung zur Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts, eine Reformation des Finanzsystems und die Förderung des Unternehmertums, die die Entwicklung herausragender chinesischer Unternehmen fördern.



Politische Entscheidungsträger, Investoren, Führungskräfte in Unternehmen, MBA-Studenten und Wissenschaftler werden die vielen Fallstudien in diesem Buch schätzen. Sie verdeutlichen die Bemühungen chinesischer Unternehmer auf Basisebenen und heben hervor, was ein erfolgreiches chinesisches Unternehmen ausmacht.



INFORMATIONEN ZUM AUTOR:



Dr. Qiao LIU (http://english.gsm.pku.edu.cn/faculty/en/qiao_liu.html) ist Dekan und Professor für Finanzen an der Universität Peking, Guanghua School of Management. Dr. LIU betreibt seit über 15 Jahren Spitzenforschung zu asiatischen Finanzmärkten in drei Kernbereichen: Corporate China, das Finanzsystem Chinas und kommunale Schulden.



Das Buch ist hier erhältlich: https://www.amazon.com/Corporate-Chi na-2-0-Great-Shakeup/dp/1137603720/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509722204& sr=8-1&keywords=Corporate+China+2.0%3A+The+Great+Shakeup



Wenn Sie eine Buchrezension oder einen Forschungsartikel schreiben und/oder ein Interview mit dem Autor führen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: fp@gsm.pku.edu.cn



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/596859/Qiao_Liu.jpg



OTS: Guanghua School of Management of Peking University newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128555 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128555.rss2



Pressekontakt: Flora PATISSOU +86 10 6274 7133 fp@gsm.pku.edu.cn