Zum Ende des dritten Quartals präsentiert sich der Baukonzern Hochtief den Aktionären von seiner besten Seite. Der Gewinn der AG stieg um gut 35 Prozent. Die Bieterschlacht um Abertis tut der Euphorie keinen Abbruch.

Der Baukonzern Hochtief geht mit steigenden Gewinnen im Rücken in den Übernahme-Poker um den spanischen Mautstraßen-Betreiber Abertis. "Hochtief liefert weiter gute Ergebnisse und agiert aus einer Position der Stärke", erklärte Hochtief-Chef Marcelino Fernández Verdes. Hochtief habe im dritten Quartal den bereinigten operativen Konzerngewinn um 35,1 Prozent auf 119,8 Millionen Euro in die Höhe geschraubt, teilte der Essener Konzern am Dienstag mit.

Der Auftragseingang legte um 34 Prozent auf 7,66 Milliarden Euro zu, der Auftragsbestand summierte sich auf rund 42,9 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr peilt Hochtief weiter einen operativen Konzerngewinn ...

