NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Nachdem zu Wochenbeginn das Fusionsfieber die Investoren fest im Griff hatte, gibt es aktuell kaum Impulse für den Handel. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut leer. Auch wichtige Zahlen aus dem Unternehmensbereich stehen nicht an. Somit könnte der Markt leicht nachgeben, mit dem weiter herrschenden Konjunkturoptimismus und den zuletzt guten US-Daten seinen Weg der Trippel-Schritte zu neuen Rekordständen aber auch fortsetzen.

Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine wenig veränderte Eröffnung hin. Es gibt aber auch warnende Stimmen: Eine deutlichere Korrektur des Aktienmarktes sei "das derzeit wahrscheinlichste Szenario", sagt Markt-Stratege Chris Weston von IG. Immerhin haben Dow-Jones-Index, Nasdaq-Composite sowie S&P-500 am Vortag bereits das 26. Mal in diesem Jahr gleichzeitig neue Rekordhochs markiert. Die drei Indizes liegen auf Basis des Vortagesschlussstandes seit Jahresbeginn zwischen 16 und 26 Prozent im Plus, angetrieben von der anhaltenden Erholung der US-Konjunktur, steigenden Unternehmensgewinnen sowie der Aussicht auf eine Steuerreform in den USA.

Erneute Avis-Prognosesenkung bremst Autovermieter aus

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien der Autovermieter Hertz und Avis Budget unter Druck geraten. Belastet von höheren Kosten für die Fahrzeugflotte und geringeren Preisen hat sich Avis erneut pessimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Das Unternehmen senkte nach durchwachsenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal das obere Ende der Gewinnspanne für 2017 deutlich. Avis hatte bereits im August den Gewinnausblick gesenkt. Die Aktie bricht vor der Startglocke um 10,4 Prozent ein, Hertz fallen um 5 Prozent.

Ein dickes Plus von 13 Prozent weist dagegen die Aktie von Weight Watchers auf. Vor allem Programme abseits der reinen Gewichtsreduktion kamen bei der Kundschaft gut an. Umsatz und Gewinn des Diätproduktanbieters legten in der dritten Periode um 15 bzw. 29 Prozent zu.

Mit Abgaben zeigen sich zudem die Aktien der Reiseportalbetreiber TripAdvisor und Priceline Group. TripAdvisor verbuchte im dritten Quartal Erlöse klar unter Markterwartung. Das Unternehmen leidet unter Abwanderung von Kunden zu mobilen Anbietern. Dies betrifft auch Mitbewerber Priceline Group. Hier sind die Ergebnisse für das dritte Quartal zwar besser als erwartet ausgefallen, doch das Unternehmen hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Für die Aktien von TripAdvisor geht es um gut 13 Prozent nach unten, Priceline Group verlieren 8,6 Prozent.

Ölpreise können jüngste Gewinne weitgehend behaupten

Im Blick bleiben auch weiterhin die Ölpreise, die ihre jüngsten deutlichen Gewinne mehrheitlich behaupten können. Die zuletzt gesehene Ölpreisrally sei allerdings stark spekulativ, merken die Rohstoff-Experten der Commerzbank an. Das Korrekturpotenzial sei somit beträchtlich. Die aktuelle Lage spreche allerdings dagegen, denn die jüngsten Entwicklungen in Saudi-Arabien rechtfertigten eine Risikoprämie auf den Ölpreis. Auch der Konflikt mit dem Iran drohe sich zu verschärfen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,1 Prozent auf 57,31 Dollar. Für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 64,07 Dollar nach unten.

Der Goldpreis gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Er nähert sich damit wieder dem Dreimonatstief, auf das er am Freitag gefallen war. Allerdings dürften die weiteren Entwicklungen um Saudi-Arabien, Jemen und den Iran sowie der drohende Zahlungsausfall Venezuelas das Sentiment weiter stützen. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat den Ton gegenüber dem Iran deutlich verschärft und dem Erzfeind eine "direkte militärische Aggression" vorgeworfen. Der Beschuss der saudi-arabischen Hauptstadt Riad durch proiranische Rebellen im Jemen könne als "kriegerischer Akt" betrachtet werden. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,3 Prozent auf 1.277 Dollar.

Die Notierungen am US-Anleihemarkt geben ihre Vortagesgewinne ebenfalls wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1 Basispunkt auf 2,32 Prozent.

Der Dollar baut seine Gewinne dagegen weiter aus. Hier überwiegen die dollarpositiven Faktoren, wie die Aussicht auf eine US-Steuerreform. Der Euro notiert bei 1,1561 Dollar, nach Ständen von knapp 1,16 Dollar zur gleichen Zeit am Vortag.

