Liebe Leser,

Aurelius ist in den vergangenen Tagen etwas nach unten gerutscht. Dennoch sind Analysten mehrheitlich der Meinung, dass das Unternehmen in einem deutlichen Aufwärtstrend sei. Denn die Kurse sind zwar innerhalb des letzten Monats um 4,5 % abgerutscht, befinden sich allerdings noch immer über der wichtigen Untergrenze von 50 Euro. Die Notierungen dürften dank dieser mittlerweile recht gut befestigten Haltezone aus Sicht der Chartanalysten nicht mehr so schnell in Richtung des ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...