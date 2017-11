Liebe Leser,

der deutsche Leitindex kommt in dieser Woche nach einem kurzfristig positiven Auftakt nicht so wirklich vom Fleck. In Erwartung der vielen Quartalsberichte, die in dieser Woche veröffentlicht werden, dürften sich die gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten etwas dämpfend auswirken. Der Euro setzt seinen Rückgang gegen den US-Dollar auch am Dienstag fort. Insofern ist es erstaunlich, dass der DAX-Index keine Unterstützung findet. Nach mehreren Monaten einer anziehenden Konjunktur ... (David Iusow-Klassen)

