Stavenhagen (ots) - Original Büffel-Mozzarella, hochwertiger Serrano-Schinken oder Chorizo und leckere Macarons - zur Weihnachtszeit kommt gern etwas Besonderes auf den Tisch und damit vorher in den Einkaufswagen bei NETTO. Der regionale Lebensmitteldiscounter NETTO, Tochter des dänischen Konzerns Dansk Supermarked, bringt ab sofort und damit pünktlich zur Vorweihnachtszeit seine Eigenmarke Premieur in die Märkte. Sie steht für beste Produktqualität und ein hochwertiges Angebot aus internationalen Spezialitäten. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit den regelmäßig wechselnden Produkten - insgesamt sind es 60 - ausgewählte Lebensmittel mit nach Hause nehmen, die einfach Premieur sind.



Sven Hoffmann, Einkaufleiter Frische bei NETTO zur Premieur-Vielfalt: "Bei der Zusammenstellung der Produkte war uns wichtig, dass den Kunden Raum für individuelle Kreationen bleibt und sie die Produkte vielfältig nutzen können. Von Wurst-, Käse, Fleisch- und Fischwaren über Beilagen wie Nudeln bis hin zu Süßwaren für Desserts bietet Premieur deshalb alles, was zum Schlemmen dazu gehört. Ergänzend dazu bieten wir unter der Eigenmarke erlesene Salze und Gewürze, die das Festtagsessen abrunden."



Norman Jammrath, Einkaufsleiter bei NETTO ergänzt: "Unsere Premieur-Waren sollen unseren Kunden die Weihnachtszeit zu etwas Besonderem machen - das war auch dieses Jahr wieder unser Ansporn für das Premieur-Angebot. Daher haben wir bei der Zusammenstellung darauf geachtet, dass wir Produkte finden, die einfach das gewisse Etwas haben und zur Festtagssaison passen. Somit können sich unsere Kunden auch mal etwas Besonderes gönnen. Beste Beispiele sind die frische Pasta mit Trüffel und auch das italienische Carpaccio mit Parmesan und Olivenöl. Insgesamt steht Premieur für internationale und nationale, hochwertige Lebensmittel, die es zu dem von uns gewohnten NETTO-Preis gibt.



Premieur ist seit 2014 als internationale Premium-Eigenmarke des Lebensmitteldiscounters in Deutschland, Dänemark, Polen und Schweden erhältlich.



Nicht nur die erlesenen Premieur-Produkte gehören für NETTO zu einer rundum gelungenen Weihnachtszeit dazu. Der Lebensmitteldiscounter sorgt auch mit einem besonderen Gewinnspiel für weihnachtliche Stimmung bei den Kunden. Es winken drei Hotelgutscheine der Greenline Hotels (zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück), jedoch ist dazu die Kreativität der Kunden gefragt: Nur wer bis zum 2. Januar 2017 ein Bild seines Festtagsessens oder -menüs einsendet, hat die Möglichkeit einen der Gutscheine für die Hotelübernachtungen zu gewinnen, denn die schönsten Motive gewinnen (Teilnahme und Portraits an marketing@netto.de).



Der regionale MehrWerte-Discounter NETTO ist ein Tochterunternehmen der Dansk Supermarked mit Hauptsitz in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern). 1990 öffnete der erste Markt in Anklam. Derzeit ist NETTO mit 347 Märkten erfolgreich in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Insgesamt beschäftigt NETTO in seinen Märkten, im Lager und in der Verwaltung über 5.800 Mitarbeiter.



Der MehrWerte-Discounter stärkt mit MEHR NETTO vor allem seine Kernwerte Regionalität, Engagement und Teamgeist und investiert in seine Bestandsmärkte.



NETTO ist seit jeher stark in der Region verankert und engagiert sich als Teil der Nachbarschaft vor Ort. 2011 gründete das Unternehmen das soziale Projekt "Marktpatenkinder". Jährlich werden 65 Kitas mit insgesamt über 4.000 Kindern mit Geld- und Sachspenden unterstützt. Jeder dieser Kitas steht der lokale NETTO-Markt als Pate für Aktionen, beispielsweise zum Thema gesunde Ernährung, zur Verfügung.



