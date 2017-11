Unterföhring (ots) -



Staffelstab-Übergabe bei kabel eins: Kathy Weber (links) übernimmt ab 13. November die Moderation des Magazins "Abenteuer Leben täglich" (Mo.-Fr., 16:55 Uhr). Sie vertritt Seraphina Kalze, die zum ersten Mal Mutter wird: "Aus 'Abenteuer Leben täglich wird für mich nun 'Das Wunder Leben täglich' und ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben darf. Bis es Weihnachten so weit ist, werde ich wahrscheinlich zusammen mit meinem Dackel Watson unzählig viele Lebkuchen auf der Couch auffuttern und auch mal Kathy im TV zuwinken!" Kathy Weber ergänzt: "Mit 'Abenteuer Leben täglich und dem 'K1 Magazin' gibt es mich jetzt im Doppelpack bei kabel eins - und damit bin ich doppelt happy."







Titel: Abenteuer Leben täglich; Person: Seraphina Kalze; Kathy Weber; Copyright: kabel eins / Clarissa Schreiner; Fotograf: kabel eins;



