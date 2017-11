Die Gespräche zwischen der Konzernführung von Thyssen-Krupp und dem Betriebsrat über die Stahlfusion mit Tata kommen nicht richtig voran. Die Beschäftigte bereiten nun neue Proteste vor.

Ende September durfte sich Heinrich Hiesinger wie ein strahlender Sieger führen: Endlich, nach fast zweijährigen Verhandlungen waren Thyssen-Krupp und der indische Tata-Konzern übereingekommen, ihre Stahlsparten zusammenzuführen und daraus eine neue Nummer zwei in Europa zu formen. Die anhaltenden Proteste seiner Belegschaft gegen eine solche Fusion glaubte der Thyssen-Krupp-Chef über eine eigens einberufene Arbeitsgruppe ausräumen zu können. Angeführt vom Personalvorstand des Konzerns Oliver Burkhard und dem stellvertretenden Aufsichtsratschef und IG-Metall-Sekretär Markus Grolms sollte dort über die finanziellen und organisatorischen Details des Deals gesprochen und über eine mögliche Absicherung von Jobs und Standorten verhandelt werden.

Doch nach drei Runden in dem paritätisch besetzten Gremium ist auf der Arbeitnehmerseite tiefe Ernüchterung eingekehrt. "Man hat sich um alles gekümmert, nur nicht um die Menschen in diesem Deal", sagte Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall in NRW und Mitglied ...

