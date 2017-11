Der Handel in den frueher erwaehnten Instrumenten des Xetra Markts (MIC: XETR Partition 56) wird wieder aufgenommen. Melden Sie sich bitte wieder an T7 Xetra an.

Die Wiederaufnahme des Handels erfolgt nach dem folgenden Zeitplan CET:

Fruehester Start Pretrading ab 15:25 Uhr

Fruehester Start der Intraday Auction um 15:35 Uhr

Mindestdauer der Intraday Auction betraegt 10 min

Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading Helpline unter der Telefonnummer +49 69 211 11400.



Trading in the before mentioned instruments of the Xetra market (MIC: XETR, Partition 56) will be resumed. Please login to T7-Xetra.

The restart procedure will take place with the following trading schedule:

Earliest Start Pretrading not before 15:25 CET

Earliest start of Auction Call Phase: 15:35 CET

Minimum duration of Auction Call Phase is 10 min

Please do not hesitate to contact Xetra Trading Helpline at +49-69-211-11400 for any questions you may have.