Amicucci Formazione ist am Freitag, dem 20. Oktober 2017 in der Londoner Börse mit dem prestigeträchtigen Le Fonti Corporate Award für "Excellence of the Year Education Italy" mit folgender Würdigung ausgezeichnet worden:

"Für Professionalität, Erfahrung, Leidenschaft und wissenschaftliche Präzision, kombiniert mit einem eklektischen Ansatz, der zur Bestätigung des Unternehmens auf den Referenzmärkten beigetragen hat. Für den starken Glauben an die Fähigkeit von Menschen und Unternehmen, innovativ tätig zu sein und ihr volles Potenzial zu entfalten."

Überreicht wurde der Preis auf der internationalen Veranstaltung "Excellence in Global Economy" in London. Sie ist Teil der globalen Roadshow, die in weltweit führenden Finanzzentren stattfindet, von Le Fonti Awards veranstaltet wird und unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission steht.

Der Award 2017 ist eine bedeutende Auszeichnung des einzigartigen Schulungsmodells von Amicucci, das auf Mikrolernen, Gamifizierung und einem Multimediaformat besteht, das durch seine visuelle Wirkung ein hohes Maß an Engagement sicherstellt.

Amicucci Formazione ist für renommierte italienische multinationale Unternehmen in 14 Sprachen mit der Marke Skilla.com tätig. Das Unternehmen hat sich auf dem internationalen Markt nun mit der einzigartigen Multimediabibliothek Skilla Library angekündigt, die Mikrolernschulungen für Führungskompetenzen und Soft Skills auf Englisch, Deutsch und Italienisch und bald auch auf Französisch und Spanisch anbietet.

