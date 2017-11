Der Run auf Öl überraschte viele Marktteilnehmer. Einige auf dem falschen Fuß. Welche Rolle spielt Saudi-Arabien dabei? Und welches Spiel? Wie gefährlich sind die Netto-Long-Positionen grad, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Auch Michael Blumenroth von der Deutschen Bank hat DIESE Ölpreisrallye nicht in dem Maße kommen sehen, räumt er im Gespräch mit Antje Erhard ein. Was hat dazu geführt? Geht das noch weiter? Wie weit? Zeit für neue Prognosen? Was will welcher Player? Warum ist Brent derzeit viel teurer als WTI?