Auch am Montag markierte der Dow Jones mal wieder ein neues Allzeithoch. Am Ende des Tages reichte es dann aber nur noch für ein klitzekleines Plus. Wie der amerikanische Leitindex heute erwartet wird und welche Einzeltitel im Fokus stehen, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.