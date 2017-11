Mainz (ots) -



In sechs neuen Folgen begeben sich "Die Bergretter" um Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ab Donnerstag, 9. November 2017, 20.15 Uhr, im ZDF wieder auf Rettungseinsätze rund um das Dachsteinmassiv. Im bewährten Team spielen Markus Brandl, Luise Bähr, Mirko Lang, Robert Lohr, Stefanie von Poser, Heinz Marecek und Michael König. Unterstützung bekommen sie von Maxi Warwel, die als Kommissarin Jessika Pollath gerade ihren Dienst in Schladming angetreten hat. Zudem tritt Mia-Sophie Ballauf als achtjährige Mia überraschend in Markus Koflers Leben.



In der Auftaktfolge "Am Abgrund" entdeckt Markus auf einem Ausflug mit seiner guten Freundin Carola (Michaela Schausberger) und deren Tochter Mia die Leiche des Bergführers Robert. Alles deutet auf einen selbst verschuldeten Absturz hin. Doch kurz darauf wird klar: Robert wurde gestoßen. Kommissarin Jessika Pollath schaltet sich ein. Sie findet Blutspuren, die nicht zum Toten gehören. Robert war mit dem Ehepaar Sonja und Tilmann unterwegs - doch von ihnen fehlt jede Spur. Was hat sich auf dem Berg zugetragen? Während die Bergretter und die Kommissarin nach dem Ehepaar suchen, wird Carola ins Krankenhaus gebracht: Sie ist beim Abstieg schwer gestürzt, ihr Zustand kritisch.



