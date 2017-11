Greene, Tweed Co. wurde von einem global tätigen Öl- und Gasunternehmen mit einen Innovationspreis ausgezeichnet, der den engagierten Support und Einsatz bei der erfolgreichen Entwicklung einer unternehmenskritischen Initiative seines Kunden würdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171107006111/de/

Greene, Tweed Delivers Rapid Implementation of Custom-Engineered Subsea Sealing Solution (Photo: Greene, Tweed)

Das Engineering- und Designteam von Greene, Tweed entwickelte gemeinsam mit den Ingenieuren des Kunden eine individuelle Lösung, bestehend aus Chemraz 566 Baugruppen mit Arlon 3000 XT Halbzeugen für eine Kupplungsdichtung. Greene, Tweed wählte Chemraz 566 aufgrund der bewährten Leistung bei niedrigen Temperaturen in Tiefseeumgebungen und Arlon 3000 XT aufgrund der ausgezeichneten Scher-, Extrusions- und Zugfestigkeit unter hohem Druck, da diese Eigenschaften ein kompaktes Dichtungsdesign ermöglichen.

Die Kombination der von Greene, Tweed selbst entwickelten Materialien Arlon 3000 XT und Chemraz 566 erfüllte die kritischen Anwendungsanforderungen, die der globale Anbieter von Ölfeldprodukten, -systemen und -services vorgegeben hatte. Eine dieser Anforderungen beinhaltete die Verwendung von nach ISO 23936-2 zertifizierten Dichtungsmaterialien für Explosiv-Dekompression und Fluid-Alterung. Außerdem musste das Design die API 6A PR2-Tests sowie zahlreiche strenge, interne Prüfungen bestehen, die von dem globalen Öl- und Gasunternehmen festgelegt wurden. Robert Richter, kaufmännischer Leiter des Projekts, erläuterte: "Durch Nutzung der einzigartigen Expertise von Greene, Tweed im Hinblick auf Materialien und Design konnten wir unserem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung bieten, die all seine Anforderungen erfüllte. Die Verleihung dieses Preises ist eine große Ehre und eine Anerkennung des Engagements von Greene, Tweed bei unserem Streben, maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu liefern."

Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Greene, Tweed seine Fachkenntnis in puncto Materialentwicklung und -fertigung in die Entwicklung individueller Lösungen für Hochleistungsapplikationen einfließen lässt. "Die Kooperation und Kommunikation zwischen Greene, Tweed und den Kundenteams war sehr offen und ermöglichte die Entwicklung eines effektiven Designs in kürzester Zeit", ergänzte Snow Phan, Maschinenbaukonstrukteur bei Greene, Tweed. "Unsere enge Partnerschaft war ausschlaggebend für die erfolgreiche, termingerechte Fertigstellung dieses für den Kunden kritischen Projekts." Sie erfahren mehr in unserer Fallstudie hier.

Über Greene, Tweed

Greene, Tweed ist ein führender, globaler Hersteller von leistungsfähigen Dichtungen und Präzisionsformteilen. Greene, Tweed nutzt seine langjährige Erfahrung mit diversen Märkten und Produkten, um seinen Kunden innovative Lösungen bereitzustellen, mit denen diese ihre leistungstechnischen Herausforderungen bewältigen und die Gesamtbetriebskosten senken können. Die Produkte von Greene, Tweed werden in der ganzen Welt verkauft und vertrieben. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1.215.256.9521.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171107006111/de/

Contacts:

Greene, Tweed

Chris Aldred

Corporate Marketing

+1-267-932-5389

caldred@gtweed.com