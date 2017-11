Auf der A 6 in der Nähe von Altdorf bei Nürnberg ist am Dienstagmittag eine Person bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Die beteiligten Personen waren in einem Kleintransporter unterwegs, als das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und über die Böschung gegen eine Baumreihe stürzte. Die Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, über ihre Identität war zunächst nichts bekannt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Kfz-Sachverständiger hinzugezogen, so die Beamten weiter.