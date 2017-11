Die Better with Less Design Challenge begann am 6. November 2017. Der von Metsä Board ausgerichtete internationale Verpackungsdesign-Wettbewerb zielt darauf, neue Konzepte zu entwickeln für die weltweit am häufigsten genutzten Verpackungsarten mit den größten Wachstumsraten.

Weltweit werden jeden Tag Milliarden von Konsumgüterverpackungen genutzt, und mit dem allgemeinen Bevölkerungswachstum steigt auch die Zahl der Verpackungen. Auf internationaler Ebene wird der hohe Kunststoffanteil bei Verpackungen mit Besorgnis betrachtet, unter anderem weil jährlich weltweit fast neun Millionen Tonnen Kunststoff ins Meer gelangen.

Für den Produktschutz und als Werbeträger werden Verpackungen auch künftig von großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...