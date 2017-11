Am Montag wurden Gerüchte bezüglich Verhandlungen über einen Zusammenschluss von Twenty-First Century Fox und Disney laut. Gemäß des "Wall Street Journal" fanden in der letzten Woche Gespräche zwischen den beiden Konzernen statt. Aktuell wird aber wohl nicht mehr verhandelt. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR hat die Disney-Aktie heute als Trading-Tipp des Tages ausgewählt. Erfahren Sie mehr dazu hier... Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.