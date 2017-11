Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) und seine Partner überreichten am 4. November bei der

jährlichen Weatherford Walks Wohltätigkeitsveranstaltung im Sam

Houston Race Park einen Scheck über $ 345.000 an drei gemeinnützige

Organisationen aus dem Gebiet von Houston. Die Spende kommt dem

Houston Area Women's Center, Camp Hope und Small Steps Nurturing

Center zu gleichen Teilen zugute. Seit ihrer Gründung haben die

Weatherford Walks über $ 1,2 Millionen für die Houstoner Gemeinde

gesammelt.



Mehr als 1.300 Teilnehmer haben sich für die Umrundung der eine

Meile langen Rennbahn zur Unterstützung dieser drei lokalen

Organisationen angemeldet. Unsere Mitarbeitenden und geschätzten

Geschäftspartner haben großzügig Geld gespendet, um diese gute Sache

zu unterstützen. Auf die Wanderung folgten eine Spendenzeremonie und

ein Familientag mit Musik, Spielen und einem Mittagessen im Race Park

Pavillon.



Alle drei Organisationen, die dieses Jahr gefeiert wurden, waren

bereits in der Vergangenheit Nutznießer der Weatherford Walks Events.

Das Houston Area Women's Center, das Betroffenen von häuslicher und

sexueller Gewalt bei ihren Bemühungen hilft, ihr Leben

voranzubringen, war der Nutznießer der ersten Weatherford Walks im

Jahr 2014. Die Erlöse der Veranstaltung 2015 kamen Camp Hope zugute,

einer Organisation aus Houston, die Peer-Support,

Mentoring-Dienstleistungen und Unterkünfte für Veteranen und ihre

Familien anbietet, die an kampfbedingter posttraumatischer

Belastungsstörung leiden. Im Jahr 2016 wurde Small Steps von den

Weatherford Walks unterstützt. Es handelt sich um eine in Houston

ansässige Organisation, die sich dem sozialen, emotionalen,

physischen, intellektuellen und spirituellen Wachstum von

wirtschaftlich gefährdeten Kindern und ihren Familien widmet. Die

Weatherford Walks unterstützen gemeinnützige Organisationen, die in

der lokalen Gemeinschaft verwurzelt sind, und bieten Dienstleistungen

an, die für unsere, in der Nachbarschaft in Not geratene Familien

wichtig sind.



"Einer unserer Kernwerte bei Weatherford ist es, einen positiven

Einfluss auf die Menschen und Orte zu auszuüben, auf die wir als

Unternehmen Auswirkungen haben", sagte Mark A. McCollum, President

und Chief Executive Officer. "Wir fühlen uns verpflichtet, allen

Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, ein verlässlicher

Partner zu sein, einschließlich jener, die sich um unsere größere

Gemeinschaft kümmern."



Zu den Weatherford Platin-Sponsoren, die den vierten jährlichen

Weatherford Walks Event unterstützten, zählen:



- AZA

- Baker McKenzie

- Gerard Daniels

- Oakwood Agency



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.500 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 860 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Kontaktpersonen bei Weatherford

Christoph Bausch

Executive Vice President und Chief Financial Officer

+1.713.836.4615



Karen David-Green

Vice President - Investor Relations, Marketing and Communications

+1.713.836.7430



