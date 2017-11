Die technotrans AG (ISIN: DE000A0XYGA7) hat ihre positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres nahtlos fortgesetzt.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Unternehmensgruppe stieg im Berichtszeitraum um 96,7 Prozent auf rund 12,8 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 8,3 Prozent entspricht (Vorjahr 6,3 Prozent). Der Umsatz legte um 50,5 Prozent auf 155,5 Mio. Euro zu. Das Unternehmen bekräftigte zugleich die Prognose für das Gesamtjahr. Vorstandsmitglied Dr. Christof Soest verlässt nach sieben Jahren die technotrans AG. Der Aufsichtsrat spricht Herrn Dr. Soest seinen Dank für seine Tätigkeit im Vorstand aus.

Wachstumsstarken Perspektivmärkte

"Das bisherige Geschäftsjahr verlief in nahezu allen Unternehmensbereichen äußerst erfolgreich", sagt Henry Brickenkamp, Sprecher des Vorstandes der technotrans AG. "Unterstützt durch das anhaltend positive konjunkturelle Umfeld haben wir die Umsatz- und Ergebnisperformance eindrucksvoll verbessert." Die jüngsten Akquisitionen beschleunigten diese Entwicklung. Auf organischer Basis stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um 13,7 Mio. Euro bzw. 14,0 Prozent. Vom Gesamtumsatz in Höhe von 155,5 Mio. Euro entfielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...