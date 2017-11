Von Christian grimm

BERLIN (Dow Jones)--Innogy will die verlustreiche britische Tochter Npower in einem Joint-Venture an die Börse bringen. Dazu soll das Vertriebsgeschäft der Tochter mit dem Endkundengeschäft und den energienahen Dienstleistungen des britischen Konkurrenten SSE verschmolzen und dann gelistet werden, wie Innogy in einer Adhoc-Mitteilung meldete.

Beide Unternehmen "sind - unter Vereinbarung von Exklusivität" in fortgeschrittenen Gesprächen", teilten die Essener mit. Bindende Vereinbarungen seien aber noch nicht geschlossen wurden.

Trotz eines harten Sparkurses schreibt Npower rote Zahlen und wird auch dieses Jahr nicht in die Gewinnzone zurückkehren. Der Wettbewerb im Vereinigten Königreich ist hart, wobei die Lage der Innogy-Tochter wegen massiver IT-Probleme zusätzlich verschlechtert wurde. Die Regierung arbeitet zudem an einem Preisdeckel für Stromrechnungen, was die Situation für die Versorger weiter erschweren würde.

November 07, 2017

