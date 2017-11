Anarchisten schleudern Molotowcocktails, Attentäter schießen von einem fahrenden Motorrad - Athen erlebt eine Welle der Gewalt. Premier Tsipras wird vorgeworfen, seine Regierung sorge nicht für die Sicherheit der Bürger.

Ein "Klima des Krieges" breite sich in Athen aus, warnt Giorgos Kaminis. Der Bürgermeister der griechischen Hauptstadt glaubt: "Sie wollen Tote". Gemeint sind die Attentäter, die am Montagabend gegen 19.45 Uhr inmitten der abendlichen Hauptverkehrszeit von einem fahrenden Motorrad mehrere Salven aus einem Kalaschnikow-Gewehr auf die Zentrale der sozialdemokratischen Oppositionspartei Pasok abfeuerten und unerkannt im Verkehrsgewühl verschwanden. Unklar ist, ob die Schüsse dem Gebäude galten oder einem mit Polizisten besetzten Mannschaftswagen, der dort ständig geparkt ist. Bei einem ähnlichen Feuerüberfall waren hier bereits am 10. Januar zwei Polizisten verletzt worden.

"Es grenzt an ein Wunder, dass es keine Opfer gab", sagt Pasok-Sprecher Pavlos Christidis, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs mit etwa 30 anderen Beschäftigten in der Parteizentrale aufhielt. Anhand der gefundenen Projektile konnte die Polizei am Dienstag die Waffe identifizieren, mit der das Attentat verübt wurde: Die Terrorgruppe "Revolutionäre Selbstverteidigung" hatte dasselbe Gewehr bereits bei zwei vorangegangenen Angriffen benutzt, unter anderem bei einem Feuerüberfall auf die Botschaft Mexikos in Athen. Der Organisation wird auch ein Anschlag auf die französische Botschaft vorgeworfen.

Mit dem Angriff auf die Pasok-Zentrale eskaliert eine seit Monaten anschwellende Welle der Gewalt in Athen. Immer häufiger machen Banden vermummter Anarchisten die Innenstadt unsicher, verwüsten Geschäfte, fackeln Autos ab, treiben Touristen in die Flucht. Bürgermeister Kaminis sieht einen "Schatten der Angst" über seiner Stadt. Brennpunkt der Ausschreitungen ist das Stadtviertel Exarchia, eine Hochburg der autonomen Szene. Die griechische Post und die meisten Banken haben ihre Filialen in Exarchia längst geschlossen, viele Händler haben ihre Läden aufgegeben.

