Selbst das vom Bürgerkrieg zerrüttete Syrien hat sich entschieden, dem Pariser Klimaabkommen beizutreten. Somit sind die USA das einzige UN-Land, das den Klimavertrag ablehnt - und völlig isoliert.

Als letztes UN-Land will nun auch Syrien dem Pariser Klimaabkommen beitreten - damit wären die USA als einziger Vertragsgegner völlig isoliert. Syrien habe sein Einlenken am Dienstag bei der Weltklimakonferenz in Bonn angekündigt und wolle den Vertrag nun zügig ratifizieren, berichteten Konferenzteilnehmer. Das UN-Klimasekretariat konnte die Entscheidung zunächst noch nicht offiziell bestätigen.

"Es ist höchst erfreulich, dass Syrien soeben angekündigt hat, dem Pariser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...