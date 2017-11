Während jeder von der Revolution der Elektroautos spricht, bleibt die Organisation erdölexportierender Staaten gelassen. Einen Nachfrageeinbruch beim Öl sieht sie nicht - ganz im Gegenteil.

Der Blick in die Ölzukunft bis ins Jahr 2040 sieht aus wie der Querschnitt eines seicht, aber stetig ansteigenden Hügels. So zumindest skizziert die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) die Nachfragekurve und damit ihre Erwartungen an die Geschäfte in den kommenden Jahren.

Der Tenor des diesjährigen World Oil Outlooks lässt sich schnell zusammenfassen: Totgesagte leben länger. Während der Hype um Elektroautos schon Fantasien vom Ende des Ölzeitalters beflügeln, sorgt sich das Ölkartell keineswegs um das Geschäft. Man glaubt weiter an das immerwährende Nachfragewachstum bis 2040 - und widerspricht damit der jüngsten Debatte über einen absehbaren Scheitelpunkt bei der Nachfrage.

Dabei nimmt der politische Druck zu, den Einsatz fossiler Brennstoffe deutlich zu reduzieren: In Bonn diskutieren in diesen Tagen Regierungsvertreter aus aller Welt auf der UN-Klimakonferenz, wie die Klimaerwärmung bis Ende des Jahrhunderts noch auf zwei Grad begrenzt werden kann. Für viele geht das nur, wenn im großen Stil auf fossile Energieträger verzichtet wird, allen voran Kohle, aber eben auch Öl.

Behält die Opec Recht, könnten sich die Regierungsvertreter zumindest Letzteres vorerst abschminken: Bis 2040 werde der Ölverbrauch der Welt von heute 97 auf 111 Millionen Barrel pro Tag ansteigen. Übermäßig optimistisch ist das Kartell damit nicht. Der für seine präzisen Energieanalysen bekannte britische Ölkonzern BP rechnet bis 2035 mit einer Nachfrage von 110 Millionen Barrel pro Tag.

Die wachsende Nachfrage begründet das Ölkartell mit positiven Wirtschaftsaussichten. Zwischen 2016 und 2040 werde die Weltwirtschaft im Schnitt um 3,5 Prozent pro Jahr wachsen. Bei genauerem Hinsehen werden aber deutliche Unterschiede sichtbar: In den Industriestaaten rechnen die Ölexperten mit einer drastisch sinkenden Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...