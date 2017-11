Liebe Leser,

Gazprom gab am kürzlich bekannt, dass der erste Abschnitt der TurkStream Pipeline fertig gestellt wurde. Dabei handelt es sich um die ersten 488 km. Bis Anfang zweites Quartal 2018 soll der erste Strang der Pipeline fertig gelegt sein. Der erste Strang umfasst den Transport des russischen Gases in die Türkei. Der zweite Strang, der über das Schwarze Meer nach Europa führt, soll allerdings erst dann gebaut werden, wenn die EU die Abnahme des Gases garantiert. Damit will das ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...