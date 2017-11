New York - Gleich zum Handelsstart an den US-Börsen sind am Dienstag wieder Rekorde aufgestellt worden. Alle vier wichtigen Indizes setzten ihren Bestmarken-Marathon gemächlich, aber beständig fort. Nach einer ereignisreichen Vorwoche fehlte es allerdings an Impulsen. Weder standen wichtige Konjunkturdaten noch Quartalsberichte gewichtiger US-Konzerne auf der Agenda.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial übersprang im frühen Handel erstmals die Marke von 23'600 Punkten und zeigte sich zuletzt mit minus 0,01 Prozent auf 23'547,22Punkte stabil. Der S&P 500 hielt sich nach dem Erreichen einer Bestmarke prozentual unverändert bei 2591,06 Zählern. Auch Nasdaq 100 und der breite Nasdaq Composite schwangen sich wieder einmal in Rekordhöhen auf. Zuletzt gab der Nasdaq-Auswahlindex 100 um 0,05 Prozent auf 6310,50 Punkte nach.

Im Dow litten die Aktien von Verizon weiter ...

