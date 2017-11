BERLIN (IT-Times) - Die Gründerszene in Deutschland wächst, Startups aus der Bundesrepublik werden über Ländergrenzen hinweg bekannt. So auch ChartMogul, das ein Millionen-Investment an Land ziehen konnte. Das Tech-Startup ChartMogul, das sich mit der Analyse von Kundendaten befasst, konnte einen französischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...