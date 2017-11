FMW-Redaktion

Zeitgenossen, die bullisch eingestellt sind, belieben gerne ein Totschlag-Argument anzuwenden: das sei derzeit der meist gehasste Bullenmarkt aller Zeiten! Subtext: alle sind skeptisch, und aufgrund dieser Skepsis klettern die Kurse der Aktienmärkte weiter an der "wall of worry". Solange der Pessimismus groß sei, so die These, müsse eben der Bullenmarkt weiter gehen.

Das klingt natürlich alles sehr schick und vermeintlich einleuchtend, es gibt dabei nur ein kleines Problem: die These des "meist gehassten Bullenmarkts aller Zeiten" stimmt einfach nicht - nicht mal annähernd! Zumindest was die US-Aktienmärkte betrifft, um die es hier geht.

Ein sehr guter Maßstab dafür sind die (kurzfristigen) Empfehlungen von US-Börsenbriefen, die Mark Hulbert während der letzten 20 Jahre ausgewertet und daraus sogar einen Index entwickelt hat, den Hulbert Stock Newsletter Sentiment Index (HSNSI). Dieser bemißt, mit wieviel Prozent des Portfolios die Börsenbriefe den Anlegern empfehlen in Aktien long zu gehen (dann ist der Wert im Plus) oder short zu gehen (dann ist der Wert im Minus). Mit anderen ...

