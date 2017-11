Welche Möglichkeiten bietet gedruckte Elektronik in der Elektronikfertigung? Welche Anwendungen und Technologien sind bereits auf dem Markt? Antworten auf diese Fragen geben hochkarätige internationale Experten aus Industrie und Forschung im Rahmen der Productronica, die von 14. bis 17. November auf dem Gelände der Messe München stattfindet. An zwei Messetagen steht der Nachmittag des Innovation Forums in der Halle B2 ganz im Zeichen gedruckter Elektronik. Organisiert wird der Forenschwerpunkt zum Thema "Printed Electronics Insights" von der OE-A, einer Arbeitsgemeinschaft im VDMA. Am Mittwoch, 15. November, dreht sich in der Vortragsreihe alles um das Thema ‚Advancing Wearables'. Am Donnerstag, 16. November geht es um ‚Applications and New Developments'. Die Seminare sind für Besucher der Productronica kostenlos.

