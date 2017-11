Frankfurt - Nach zunächst eher verhaltenem Verlauf gingen europäische Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade zum Monatsende mit Zugewinnen aus dem Handel, so die Experten von Union Investment.Nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank sei es am Gesamtmarkt (BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00) zum Monatsende hin dann zu einem deutlichen Aufwärtsschub gekommen. Dieser habe Ende Oktober mit Plus 1,1 Prozent auf einem Jahreshöchststand geschlossen. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) hätten sich nochmals deutlich von 50 auf 40 Basispunkte eingeengt. Spanische Unternehmensanleihen hätten sich nur vorübergehend von den dortigen politischen Ereignissen tangiert gezeigt.

