London, 7. November 2017: WisdomTree, Anbieter von Exchange-Traded-Fonds (ETF) und Exchange-Traded-Produkten (ETP), wurde bei den diesjährigen Specialist Investment Awards der Investment Week als Passive Management Group of the Year ausgezeichnet. Ausserdem erhielt WisdomTree für den WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (Ticker: EGRA) in der Kategorie faktorbasierte und Smart-Beta-Fonds einen Highly Commended Award.

"Wir freuen uns, dass wir mit der höchsten Auszeichnung, nämlich dem Passive Management Group of the Year Award, geehrt wurden", sagt David Abner, Head of Europe, WisdomTree. "Dieser Preis ist eine Anerkennung für WisdomTrees innovative Produkte und Engagement im europäischen ETF-Markt seit dem Markteintritt im Jahr 2014. Wir sind stolz auf das verwaltete Vermögen, das uns Kunden während dieser kurzen Zeit anvertraut haben."

Mit den Specialist Investment Awards von Investment Week werden die Leistungen von Boutiquen, Spezialfondsmanagern ...

