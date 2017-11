Bad Salzuflen - Die Edelmetalle zeigen sich im Oktober wenig verändert, so die Experten von Stabilitas Fonds.Der Ende August eingeschlagene Aufwärtstrend bleibe intakt. Dabei würden einige Indikatoren auf Inflationstendenzen deuten. Vor allem würden sich die Basismetalle in einem stabilen Aufwärtstrend zeigen, der Ölpreis markiere erste Kaufsignale und der Baltic Dry Index verharre auf hohem Niveau. Ausgelöst werde das erhöhte Interesse für Edelmetalle durch das schwindende Vertrauen in das Papierkreditgeldscheinsystem.

