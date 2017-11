EANS-Adhoc: ams AG / ams und Sunny Opotech, ein Unternehmen der Sunny Optical Technology Group, geben Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung von 3D-Sensorik-Kameralösungen ...

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit 07.11.2017

Premstätten - (Fortsetzung Titel) ... für Mobilgeräte- und Automotive- Anwendungen bekannt

Premstätten, Österreich, und Ningbo, China (7. November 2017) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, und Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft der Sunny Optical Technology (Group) Company Ltd. (HKG: 02382.HK), einem führenden Hersteller von integrierten optischen Systemen und Lösungsanbieter für optische Bildgebungssysteme, geben eine Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von 3D-Sensorik-Kameralösungen für Mobilgeräte- und Automotive- Anwendungen bekannt, die an OEMs in China wie auch weltweit vermarktet werden sollen.

Die Kooperation kombiniert die Stärken zweier führender Anbieter im Bereich optische Sensorik und Bildgebung, um Geräteherstellern und Systemanbietern besonders attraktive Lösungen im Wachstumsfeld 3D-Sensorik zu bieten und eine schnellere Markteinführung von hochwertigen 3D-Kamerasystemen zu ermöglichen.

ams und Sunny Opotech werden bei der Entwicklung von Kameralösungen für 3D- Sensorik-Anwendungen zusammenarbeiten, die das Spektrum der optischen Technologien und Komponenten beider Partner sowie zugehörige Software und Algorithmen beinhalten werden. Die Partnerschaft hat den Schwerpunkt Mobilgeräte- und Smartphone-Anwendungen für globale OEMs, die innovative Consumer-3D-Applikationen realisieren wollen, und umfasst darüber hinaus künftige Einsatzmöglichkeiten für 3D-Sensorik-Kamerasysteme im Automobilbereich.

Alexander Everke, CEO von ams, stellt fest: "Wir sind begeistert über diese Kooperation, die die Marktführerschaft von ams bei optischer Sensorik mit der führenden Position von Sunny Optical bei optischen Komponenten und der Produktion optischer Module verbindet. Gemeinsam mit Sunny Opotech beschleunigen wir die Markteinführung und Verfügbarkeit von hochqualitativen 3D- Sensoriklösungen für Smartphones und Mobilgeräte, wobei die effiziente Modulintegration der wichtigste Faktor zur Realisierung von 3D-Lösungen für Smartphone-OEMs ist. Zugleich können wir durch unsere Zusammenarbeit neue Geschäftsmöglichkeiten für 3D-Sensorik im Automotive-Markt verfolgen."

David Wang, CEO von Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. ergänzt: "Sunny Opotech ist überzeugt, dass ams der branchenweit führende Anbieter von 3D-Sensortechnologie mit einem kompletten Spektrum wichtiger Komponenten und Technologien ist, das durch ein einzigartiges Patentportfolio verstärkt wird. Durch die Kombination mit der hochwertigen IC Packaging-Technologie, dem optischen Systemdesign und der Massenfertigungsexpertise sowie den präzisen Active Alignment- und optischen Kalibrierungstechnologien von Sunny Opotech können wir chinesischen OEMs und globalen Kunden gemeinsam vollständige und optimierte 3D-Sensoriklösungen bieten. Sunny Opotech freut sich darauf, durch die Zusammenarbeit mit ams bedeutenden Wert für beide Partner zu generieren."

Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG Tobelbader Strasse 30 A-8141 Premstaetten Telefon: +43 3136 500-0 FAX: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com WWW: www.ams.com ISIN: AT0000A18XM4 Indizes: Börsen: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

ISIN AT0000A18XM4

AXC0278 2017-11-07/17:45