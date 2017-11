Der deutsche Konzern plant, ein eigenes Wechselrichter-Portfolio und darauf aufbauend integrierte Mittelspannungs-Systeme anzubieten. Zudem erhielt Siemens neue Aufträge für die elektrotechnische Installation und Netzanbindung für zwei Photovoltaik-Kraftwerke in Pakistan und Brasilien.Siemens kündigte am Dienstag an, ein eigenes Wechselrichterportfolio fertigen zu wollen. Darauf aufbauend wolle das Unternehmen aus Erlangen auch integrierte Mittelspannungs-Systeme anbieten. Auf der Intersolar in Indien im Dezember werde Siemens sein neues Angebot vorstellen. Zum Jahresende laufe daher auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...