Goldbach und SevenOne Media vertiefen ihre strategische Partnerschaft in der Schweiz

Küsnacht, 07.11.2017. Goldbach und die SevenOne Media (Schweiz) AG, Tochterfirma der deutschen ProSiebenSat.1-Gruppe, erweitern ihre langjährige, erfolgreiche Partnerschaft um ein neues Geschäftsfeld. SevenOne Media übernimmt eine strategische Beteiligung von 24.95% an der Goldbach Audience (Switzerland) AG und bringt ihr gesamtes Online-Portfolio in der Schweiz zur exklusiven Vermarktung in Goldbach ein. Der TV-Vermarktungsvertrag wird langfristig verlängert.

Als Antwort auf die zunehmende Konvergenz in der Medienlandschaft intensivieren Goldbach und SevenOne Media ihre Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck beteiligt sich SevenOne Media (Schweiz) AG mit 24.95% an der Goldbach Audience (Switzerland) AG, die auf Multiscreen-Advertising spezialisiert ist.

Die SevenOne Media bringt ab 2018 zudem ihr gesamtes Onlinevideo- und Display-Inventar in der Schweiz zur exklusiven Vermarktung durch Goldbach in die neue Kooperation ein. Das Online-Portfolio der SevenOne Media im Bewegtbild- und Displaybereich verzeichnet über 1 Mio. Unique Clients. Dazu gehören vor allem pro7.ch, sat1.ch sowie ch.wetter.com und das Multichannel-Network Studio71.

Im Zuge der vertieften Zusammenarbeit verlängern SevenOne Media und Goldbach Media (Switzerland) AG den TV-Vermarktungsvertrag. Damit ist die Fortsetzung der langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft zwischen Goldbach und SevenOne Media langfristig sichergestellt. Das Portfolio von SevenOne Media umfasst die Programme von SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und Puls 8.

Michi Frank, CEO Goldbach Group AG, freut sich über die Verstärkung der Partnerschaft: "Wir verlängern unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte. Das vertiefte Zusammengehen ermöglicht es uns, gemeinsam konvergente Angebote und Produkte für den Werbemarkt zu entwickeln. Das stärkt auch unsere ganze Gruppe."

Auch Andrea Haemmerli, Geschäftsführerin SevenOne Media Schweiz, ist erfreut über die verstärkte Zusammenarbeit mit Goldbach: "Mit der Vertragsverlängerung für die TV-Vermarktung setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Gleichzeitig schaffen wir mit Goldbach Audience neue Möglichkeiten, gemeinsam in strategisch wichtige Zukunftsfelder der Onlinevermarktung in der Schweiz zu investieren."

Goldbach Group AG
Ursina Maurer
Teamleader Kommunikation
T +41 44 914 93 09
Ursina.Maurer@goldbachgroup.com
www.goldbachgroup.com

Das Unternehmensprofil der Goldbach Group Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Als unabhängiger Aggregator bietet Goldbach ihren Kunden Werbefenster, in denen gewünschte Zielgruppen unabhängig von ihrem Standort zum richtigen Zeitpunkt kommerzielle Informationen erhalten. Zum Kerngeschäft gehören Planung, Beratung, Kreation, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes von elektronischen Off- und Online-Medien sowie Multiscreen-Kampagnen auf Basis von datengestützten Technologien.

Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

Weitere Infos: www.goldbachgroup.com

Kontakt: Goldbach Group AG

Lukas Leuenberger, CFO und Leitung Investor Relations Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation & Marketing / Public Affairs

Seestrasse 39 8700 Küsnacht-Zürich Phone +41 (44) 914 91 00 Fax +41 (44) 914 93 60 www.goldbachgroup.com

