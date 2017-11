Oberhausen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vor knapp einem Jahr feierte Disneys Musical TARZAN im Stage Metronom Theater eine glanzvolle Premiere und hat sich seit dem zu einem Publikumsmagneten in der Metropole Ruhr entwickelt. Die zweite Spielzeit des Erfolgsmusicals begann heute mit einen Highlight! Zusammen mit der Dortmunder Neven Subotic Stiftung begrüßte Disneys Musical TARZAN seine Gäste an diesem besonderen Abend mit einem Charity Event: Neben BVB-Spieler Neven Subotic waren zahlreiche prominente Gäste, u. a. Nationalspieler und BVB-Star Mario Götze mit Ann Kathrin Brömmel, Schauspieler Ralf Bauer, Moderatorin Ruth Moschner, Model Alena Gerber, Entertainer Tom Gaebel, Moderatorin Verena Kerth, Starkoch Nelson Müller, Borussia Mönchengladbach-Spieler Matthias Ginter, Hobbythek Ikone Jean Pütz oder die "Lindenstraßen"-Schauspielerin Andrea Spatzek in Oberhausen, um die Stiftung des Dortmunder Spielers zu unterstützen.



"Die Zusammenarbeit mit der Neven Subotic Stiftung ist für mich persönlich eine Herzenssache. Das heutige Event ist der Start für eine langfristige Zusammenarbeit von Disneys Musical TARZAN mit der Dortmunder Stiftung. Kindern in den ärmsten Regionen der Welt zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen passt perfekt zum Spirit der Show", so Area Director Süd/West Jürgen Marx über die heutige Veranstaltung.



Die Neven Subotic Stiftung sieht ihre Aufgabe darin, Kindern in den ärmsten Regionen der Welt eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mit Hilfe der Projekte erhalten sie sicheren Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene. Als Folge nehmen auch wieder mehr Kinder am Schulunterricht teil, weil ihre Gesundheit nicht länger durch mangelnde Hygiene gefährdet ist. Neven Subotic gründete die Stiftung 2012 und hat bislang über 100, durch Spenden finanzierte Projekte, realisiert.



OTS: Stage Entertainment Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108474 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108474.rss2



Pressekontakt: Dr. Manuela Wolf PR Manager Disneys Musical TARZAN E: manuela.wolf@stage-entertainment.de T: +49 (0)208 8822-151 F: +49 (0)208 8822-275 M: +49 (0)163 5752742 W: www.musicals.de



Stage Metronom Theater am CentrO Musikweg 1 46047 Oberhausen Germany