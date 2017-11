Zürich (awp) - Der Versicherungskonzern Zurich überträgt ihr deutsches Ärztehaftpflicht-Portfolio an das irische Unternehmen Catalina. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilt die Zurich am Dienstagabend mit. Bei Vollzug solle sich die Transaktion sich "leicht positiv" auf Kapital und Gewinn auswirken. Per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...