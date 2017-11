Nach einer langen Billigphase steigt der Ölpreis wieder rasant. Die Deutschen bekommen das beim Tanken und Heizen immer mehr zu spüren, während die Förderländer jubeln. Was ist der Grund für den Anstieg?

Wer sich dieser Tage gegen die anstehende Winterkälte wappnen und seinen Heizöltank befüllen will, der hat den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Der Heizölpreis ist in Deutschland zuletzt rasant gestiegen und hat fast den höchsten Stand 2017 erreicht. Auch an den Tankstellen müssen die Deutschen mehr zahlen. Denn nach einer langen Phase des Billigöls wird das "schwarze Gold" immer teurer. Der Generalsekretär des Opec-Kartells, Mohammed Barkindo, bejubelte am Dienstag gar ein "historisches Jahr". Dabei treiben vor allem politische Spannungen im Nahen Osten den Ölpreis.

Nur kurzzeitig im vergangenen Winter war das Befüllen des Heizöltanks teurer als jetzt: Der Messgeräte-Hersteller Tecson ermittelte am Dienstag einen bundesweiten 100-Liter-Durchschnittspreis von 61,80 Euro. Dahinter stecken mehr als nur die üblichen Preiserhöhungen der Ölkonzerne zum Herbst, denn das Heizöl ist derzeit deutlich teurer als in den beiden Vorjahren zur gleichen Zeit. Und im Sommer konnte man den Tank noch für rund 50 Euro je 100 Liter befüllen.

Auch an den Tankstellen wird es zunehmend teuer. Der Internetseite "clever-tanken.de" zufolge hat der Literpreis für Super E10 in den vergangenen zwei Wochen um rund 5 Cent zugelegt und lag zuletzt bei knapp 1,36 Euro. Der Dieselpreis kletterte diesen Monat über 1,17 Euro auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr.

Was Verbraucher zu spüren bekommen, sind vor allem Folgen der politischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...